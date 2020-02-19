В России могут появиться "путинки" вместо "хрущевок"

Специалисты Минстроя намерены внести поправки в градостроительный кодекс, согласно которым многие бюджетные объекты будут возводиться по типовым проектам.

Речь идет о школах, больницах, дворцах спорта и библиотеках. Законопроект поддерживают в Госдуме, где готовы подключиться к его доработке. По словам экспертов, типизация позволит существенно снизить затраты и ускорит строительство, однако эту практику вряд ли стоит распространять на массовую застройку жилья.

В кабмине уточнили, что Минстрой сегодня занят разработкой законопроекта. Разговор идет о проектных решениях, которые уже прошли оценку государственной экспертизы и соответствуют "ценовому" критерию эффективности. Типовые проекты капитального строительства при этом не станут обязанностью всех застройщиков.

Отдельно подчеркивается, что типовые проекты будут разрабатываться для основных объектов капитального строительства социальной сферы. Сюда входят дошкольные учреждения, больницы, поликлиники, спортивные учреждения, учреждения системы социального обслуживания населения. Хотя в концепции проекта речь не идет исключительно об объектах соцсферы. При этом в народе уже начинают называть типовую застройку-2020 "путинками".

Разговор о возвращении типовой застройки зашел еще в 2014 году, когда российский президент Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, отметил, что необходимо поэтапно создать систему единого заказчика, централизовать работу по подготовке типовых проектов, строительной документации и выбору подрядчиков.

Экономия расхода государственных средств, пояснил глава государства, может составить от 10% до 20%. Также сойдет на нет сегодняшний разнобой в стоимости строек. В Госдуме по этому поводу уже шли обсуждения. Спикер Госдумы, в частности, отмечал, что в качестве одного из требований к застройщикам новых микрорайонов должно стать строительство социальных объектов.

Что думают об этом депутаты

Как добавил первый зампред фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев, партия готова "включиться в работу, чтобы эта важная норма появилась в законодательстве. Она позволит сэкономить существенные средства, а главное соблюсти все стандарты, на которые застройщики не всегда обращают внимание".

Представитель КПРФ Валентин Шурчанов высказал мнение, что типовая застройка ускоряет сроки строительства, а также гарантирует определенный уровень качества. В советское время это широко применялось, вспомнил политик. А зампред фракции "Справедливой России" Олег Нилов пояснил, что типовых проектов может быть несколько в зависимости от регионов.

Со своей стороны, вице-спикер ЛДПР Игорь Лебедев опасается, что "сделают один проект и одну смету на всю страну. В советском прошлом мы уже это проходили". Поэтому типовое строительство — не самая удачная идея. В каждом населенном пункте должен быть свой стиль, своя история и архитектура.

Вице-президент ассоциации "Национальное объединение строителей", почетный строитель России Антон Мороз подтвердил, что такой подход существенно уменьшает и цену, и сроки строительства объектов, что влияет на цену квадратного метра. Но нужно учитывать, что в настоящее время строится жилье разного класса, с разным уровнем комфорта, поэтому все полностью унифицировать даже в социальной сфере будет чрезвычайно сложно.