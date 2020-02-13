Эксперты назвали среднюю цену квартиры в Москве

Средняя стоимость квартиры на первичном рынке в российской столице в пределах МКАД (Московской кольцевой автодороги) равняется 12,5 миллиона рублей.

Эта информация приводится в материале интернет-портала ЦИАН.

За 2019 год данный показатель увеличился на 1,1 миллиона рублей. В новостройках Новой Москвы недвижимость доступно приобрести в среднем за 6,46 миллиона рублей (повышение на 0,85 миллиона рублей). По результатам минувшего года 55% сделок заключили с привлечением ипотечных кредитов.

Если рассматривать приобретение квартиры непосредственно в Центральном административном округе Москвы, средневзвешенная стоимость "квадрата" равняется 703,3 тысячам рублей.