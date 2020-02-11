В России построили более 80 млн квадратных метров жилья в 2019 году

За прошлый год в РФ ввели в эксплуатацию 80,3 миллиона квадратных метров жилья. Впервые с 2015 года была преодолена тенденция падения.

Такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, указывается на интернет-ресурсе Минстроя России.

Он отметил, что сейчас возводится 9008 жилых зданий площадью 102,9 миллиона "квадратов". Из них 26 миллионов строят через эскроу-счета.