За прошлый год в РФ ввели в эксплуатацию 80,3 миллиона квадратных метров жилья. Впервые с 2015 года была преодолена тенденция падения.
Такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, указывается на интернет-ресурсе Минстроя России.
Он отметил, что сейчас возводится 9008 жилых зданий площадью 102,9 миллиона "квадратов". Из них 26 миллионов строят через эскроу-счета.
"По прежним правилам достраивается 64 миллиона квадратных метров. Дома сдаются довольно быстро. За три месяца построили 11 млн кв. метров жилья", — уточнил Якушев.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.