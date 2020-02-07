Свыше 2,9 тыс. жителей Москвы получили квартиры по реновации

В северной части Москвы в Бескудниковском и Дмитровском районах из 20-ти пятиэтажных зданий в новые дома по программе реновации переселяются 4815 жителей. Эта информация появилась на интернет-сайте столичного мэра.

Как отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, из них 2992 (свыше 62%) заключили договоры с Департаментом городского имущества на новое жилье.

Жители старых 5-этажных домов переезжают в девять вновь возведенных домов улучшенной планировки. В целом в Западном Дегунине в программу реновации включили 45 5-этажек. Новые квартиры будут получены 9,5 тысячами местных жителей.