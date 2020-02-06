Вероятность существенного роста цен на недвижимость в России является достаточно высокой, полагает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что в РФ в ближайшие два года цены на объекты недвижимости могут взлететь на 25%.

"Вполне возможно, что в течение года как минимум в крупных городах недвижимость вырастет в цене на 10-15%. Предложение вторичного жилья в начале текущего года уменьшилось, а себестоимость строительства стала больше, теперь возводить дома приходится не на деньги дольщиков, а привлекая кредиты у банков с довольно высокими ставками — 11-14%, поскольку стройку финансисты считают отчасти рискованным видом бизнеса. Помимо этого, сама стройка теперь осуществляется фактически под контролем банков, что добавляет процессу прозрачности, а значит, и дороговизны, так как количество зарплат в конвертах и доля теневой составляющей сокращается", — пояснил Суверов.