Эксперт объяснил причины увеличения спроса на малогабаритное жилье

Недавно СМИ сообщили, ссылаясь на данные агентств недвижимости, что спрос на малогабаритные квартиры в Москве за 5 лет вырос в 10 раз.

В комментарии для Правда.Ру президент Российской гильдии риелторов Арсен Гамлетович Унанян пояснил, каковы причины такой тенденции и продолжится ли она в будущем.

Эксперт отметил, что малогабаритные квартиры начали появляться в достаточно большом количестве как качественный готовый продукт. Очень много зданий перепрофилировали и люди попадают в достаточно чистые холлы, многие из них свое жилье используют для сна. А для этого им не требуются какие-либо большие пространства, они не рассматривают его как постоянное, считает Унанян.

Также он добавил, что с учетом того, что в Москве у хороших специалистов достаточно высокие доходы и большая загрузка на работе, они могут достаточно быстро накопить на первый взнос по ипотеке и за 4-5-6 миллионов приобрести жилье в красивом месте.