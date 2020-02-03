Средний срок ипотеки в России в прошлом году увеличился до 18 лет. В конце 2018-м года аналогичный показатель составлял 17 лет, а в 2013 году — 15 лет.
По итогам исследования ЦИАН за декабрь 2018 года, средний размер ипотечного кредита в России равняется 2,24 млн рублей. Каждый год этот показатель растет приблизительно на 100 тысяч рублей. Наибольшее количество выданных жилищных займов отмечалось в декабре, когда ставка снизилась до 9%.
Топ регионов по количеству ипотечных кредитов в России:
Как считают эксперты ЦИАН, в этом году объемы выдачи ипотеки сохранятся на уровне 2018-го года.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.