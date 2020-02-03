Эксперты: средний срок ипотеки в России составляет 18 лет

Средний срок ипотеки в России в прошлом году увеличился до 18 лет. В конце 2018-м года аналогичный показатель составлял 17 лет, а в 2013 году — 15 лет.

По итогам исследования ЦИАН за декабрь 2018 года, средний размер ипотечного кредита в России равняется 2,24 млн рублей. Каждый год этот показатель растет приблизительно на 100 тысяч рублей. Наибольшее количество выданных жилищных займов отмечалось в декабре, когда ставка снизилась до 9%.

Топ регионов по количеству ипотечных кредитов в России:

Москва — 80,8 тыс.;

Подмосковье — 71,4 тыс.;

Санкт-Петербург — 64 тыс.;

Тюменская область — 52,6 тыс.;

Башкирия — немногим более 46 тыс.

Как считают эксперты ЦИАН, в этом году объемы выдачи ипотеки сохранятся на уровне 2018-го года.