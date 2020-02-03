В России начал работу сервис электронной регистрации сделок недвижимостью.
Об этом сообщила пресс-служба компании "Дом.рф".
"В Рунете, на базе портала "Домой.ру", запущенного в декабре 2019 года, начал работу сервис для электронной регистрации сделок, проводимых с недвижимостью. Теперь пользователи могут в режиме онлайн составить заявление о проведении сделки и отправить в Россреестр необходимый комплект документов", — говорится в сообщении компании, принадлежащей Правительству России в лице Агентства по управлению госимуществом (до марта 2018 года — "Агентство ипотечного кредитования" — прим. ред.).
Как пояснили в "Дом.рф", при использовании сервиса и покупатель, и продавец получают юридическую гарантию сделки, которая подтверждается электронной подписью с использованием приложения myDSS.
На данный момент услуга пока находится в стадии пилотного тестирования. По данным разработчиков,
"за первые несколько часов работы сайта было подано более 100 заявлений на регистрацию (сколько точно — не сообщается — прим. ред.).
Уже сейчас посетитель имеет возможность
В дальнейшем
на сайт будет интегрирован
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