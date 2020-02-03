Купить и продать недвижимость теперь можно онлайн

В России начал работу сервис электронной регистрации сделок недвижимостью.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Дом.рф".

"В Рунете, на базе портала "Домой.ру", запущенного в декабре 2019 года, начал работу сервис для электронной регистрации сделок, проводимых с недвижимостью. Теперь пользователи могут в режиме онлайн составить заявление о проведении сделки и отправить в Россреестр необходимый комплект документов", — говорится в сообщении компании, принадлежащей Правительству России в лице Агентства по управлению госимуществом (до марта 2018 года — "Агентство ипотечного кредитования" — прим. ред.).

Юридическая безопасность сделки

Как пояснили в "Дом.рф", при использовании сервиса и покупатель, и продавец получают юридическую гарантию сделки, которая подтверждается электронной подписью с использованием приложения myDSS.

Сервис работает в тестовом режиме

На данный момент услуга пока находится в стадии пилотного тестирования. По данным разработчиков,

"за первые несколько часов работы сайта было подано более 100 заявлений на регистрацию (сколько точно — не сообщается — прим. ред.).

Уже сейчас посетитель имеет возможность

посмотреть каталог предложений от застройщиков;

изучить информацию об имеющихся в продаже квартирах.

В дальнейшем

на сайт будет интегрирован