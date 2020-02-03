Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Купить и продать недвижимость теперь можно онлайн

Недвижимость

В России начал работу сервис электронной регистрации сделок недвижимостью.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Дом.рф".

"В Рунете, на базе портала "Домой.ру", запущенного в декабре 2019 года, начал работу сервис для электронной регистрации сделок, проводимых с недвижимостью. Теперь пользователи могут в режиме онлайн составить заявление о проведении сделки и отправить в Россреестр необходимый комплект документов", — говорится в сообщении компании, принадлежащей Правительству России в лице Агентства по управлению госимуществом (до марта 2018 года — "Агентство ипотечного кредитования" — прим. ред.).

Юридическая безопасность сделки

Как пояснили в "Дом.рф", при использовании сервиса и покупатель, и продавец получают юридическую гарантию сделки, которая подтверждается электронной подписью с использованием приложения myDSS.

Сервис работает в тестовом режиме

На данный момент услуга пока находится в стадии пилотного тестирования. По данным разработчиков,

"за первые несколько часов работы сайта было подано более 100 заявлений на регистрацию (сколько точно — не сообщается — прим. ред.).

Уже сейчас посетитель имеет возможность

  • посмотреть каталог предложений от застройщиков;
  • изучить информацию об имеющихся в продаже квартирах.

В дальнейшем

на сайт будет интегрирован

  • ипотечный калькулятор;
  • ипотечный брокер.
Темы дом.рф сделки недвижимость онлайн-сервис
Актуальная аналитика
Ваше здоровье
Дисбактериоз: найти и обезвредить
Ваше здоровье
Синдром хронической усталости: 7 новых типов
Формула небес
Пароли и ориентиры Веры Брежневой - Гороскоп дня
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Певица MaкSим попала в больницу
Купить и продать недвижимость теперь можно онлайн
Пустой поезд из Пекина пересек границу с Россией
Автомобильным номерам прибавят цифру
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
Саакашвили призвал «выжигать» украинских чиновников
Погиб экс-президент "Билайна"
Мнение подполковника ФСБ: зачем сегодня был "заминирован" Благовещенск
Очередные страсти по Тартускому договору закипают в Эстонии
Зеленский отказался от компенсации за крушение Boeing
Последние материалы
Автомобильным номерам прибавят цифру
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
Саакашвили призвал «выжигать» украинских чиновников
Погиб экс-президент "Билайна"
Мнение подполковника ФСБ: зачем сегодня был "заминирован" Благовещенск
Очередные страсти по Тартускому договору закипают в Эстонии
Зеленский отказался от компенсации за крушение Boeing
Эрдоган едет на Украину, чтобы дать денег ВСУ
Ситуация с коронавирусом накаляется: в Китае погиб 361 человек
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Популярное
Профилактика
5 способов снять спазмы сосудов без лекарств

Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.

5 способов снять спазмы сосудов без лекарств
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Мир. Новости мира
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Соломон Соловьев Пароли и ориентиры Веры Брежневой - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов Петр Фадеев Одна зарядка для всех смартфонов Петр Фадеев
Комментарии
Очередные страсти по Тартускому договору закипают в Эстонии
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Леонид Крутаков: наших олигархов давят на Западе как клопов
"Фром май харт": Мутко о своей новой работе
Поздравления блокадников обернулись травлей
Поздравления блокадников обернулись травлей
Мнение подполковника ФСБ: зачем сегодня был "заминирован" Благовещенск
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Симоньян: влиянию коронавируса подвержены только этнические китайцы
Как появился и чем опасен коронавирус 2019-nCoV
Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Кто на самом деле главный виновник допингового скандала в России?
В Белоруссии подвели итоги переговоров с США
"Фром май харт": Мутко о своей новой работе
Москва: Украина коварно обманула ПАСЕ
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Поздравления блокадников обернулись травлей
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
У боксера Георгия Кушиташвили обнаружили кокаин при задержании
Ванга предупреждала людей о коронавирусе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ