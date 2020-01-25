Хуснуллин предложил провести всероссийскую программу реновации

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что реализовывать программу реновации нужно на территории всей России. Чиновник считает, что начать нужно с крупных городов.

"Проект реновации необходимо развивать на территории всей страны. Это сложный проект, надо все взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах", - предложил Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин курировал программу реновации в Москве.