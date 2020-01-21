Эксперты назвали самую дорогую недвижимость на вторичном рынке

В РФ самые дорогие объекты недвижимости на вторичном рынке продаются в домах, сданных столетие назад. Средняя цена квадратного метра в таких строениях превышает 200 тысяч рублей.

Как отмечают эксперты ЦИАН, максимальная стоимость "квадрата" отмечается в домах, возведенных с 1920 по 1929 год: около 202-х тысяч рублей. Столь высокая цена обусловлена расположением объектов. Примерно 65% объектов экспонируются в Москве и располагаются в центре города (это Хамовники, Басманный и Пресненский районы).

Города-лидеры России по стоимости вторичного жилья

Средняя цена квадратного метра московского жилья, построенного в 1920–1929 годах, равняется 272,6 тысячам рублей. В лидеры по критерию цены также входят Санкт-Петербург (103,5 тысячи рублей за метр жилья) и Краснодар (82 тысячи).