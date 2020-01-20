Россияне вошли в топ-3 рейтинга по числу покупок жилья в Турции

Граждане РФ в 2019 году заняли третью строчку рейтинга наиболее активных покупателей недвижимости на территории Турции. Об этом говорят данные Турецкого статистического института.

Так, в прошлом году граждане России провели примерно 2,8 тысяч сделок по покупке недвижимости в Турции, в результате они опередили граждан Саудовской Аравии, передает RT.

Кто в лидерах?

Первую позицию рейтинга заняли жители Ирака, которые купили почти 7,6 тысяч объектов, а вторую — иранцы, на счету которых 5,4 тысяч сделок с жилыми объектами этой страны.