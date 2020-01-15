В Москве возвели 5 млн метров жилья в 2019 году

В Москве в прошлом году построили и ввели в эксплуатацию 5 миллионов квадратных метров жилья. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в Московском регионе за 2019 год введен рекордный объем жилья для граждан.

Хуснуллин заверил, что в текущем году программа по вводу жилья в российской столице будет выполнена на 100%.