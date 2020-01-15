Минимальная цена квартиры в элитных новостройках российской столицы составляет 9,4 миллиона рублей. Такие данные приводятся в сообщении агентства Skolkovo Realty.
По сведениям аналитиков, самый недорогой лот в этом сегменте выставили на продажу в одном из премиальных жилых комплексов северо-восточного округа столицы. В центре Москвы стоимость самой доступной элитной квартиры равняется 9,8 млн рублей. В Юго-Западном округе самый низкий ценник — 11,1 миллиона рублей.
Наиболее высокие цены на элитное жилье — в Северном округе столице: здесь за дорогие апартаменты придется заплатить от 24 миллионов рублей. По средней стоимости "квадрата" самым дорогим округом является Центральный, где метр жилья стоит около 456 тысяч рублей.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.