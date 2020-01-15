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Цены на элитные квартиры в Москве начинаются от 9,4 млн рублей

Недвижимость

Минимальная цена квартиры в элитных новостройках российской столицы составляет 9,4 миллиона рублей. Такие данные приводятся в сообщении агентства Skolkovo Realty.

По сведениям аналитиков, самый недорогой лот в этом сегменте выставили на продажу в одном из премиальных жилых комплексов северо-восточного округа столицы. В центре Москвы стоимость самой доступной элитной квартиры равняется 9,8 млн рублей. В Юго-Западном округе самый низкий ценник — 11,1 миллиона рублей.

В каком районе Москвы самые дорогие элитные квартиры?

Наиболее высокие цены на элитное жилье — в Северном округе столице: здесь за дорогие апартаменты придется заплатить от 24 миллионов рублей. По средней стоимости "квадрата" самым дорогим округом является Центральный, где метр жилья стоит около 456 тысяч рублей.

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