В России выросли цены на аренду жилья

За минувший год ставки аренды жилья в 70 самых крупных городах России увеличились в среднем на 5-7%. Об этом говорят данные исследования, проведенного федеральным порталом "Мир квартир".

По данным специалистов, в 2019 году съемные однокомнатные квартиры выросли в цене почти везде — в 65 городах, а в 5, наоборот, подешевели. Особо сильно цены выросли в Новокузнецке, Череповце, Оренбурге, Омске, Махачкале.

Подешевели съемные "однушки" в Саратове, Сочи, Пензе, Симферополе и Липецке, но незначительно (на 3-9%). В среднем "однушку" в РФ сейчас можно арендовать за 12,6 тыс. рублей в месяц, сообщает "Лента.ру".