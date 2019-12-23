Цены на квартиры в Москве повысятся в 2020 году

По результатам текущего года вторичное жилье в Москве выросло в цене в среднем на 20% — до 170 тысяч рублей за "квадрат" если не брать в расчет элитную недвижимость).

Как прогнозируют эксперты, в будущем году цены на рынке жилья российской столицы продолжат рост.

Отмечается, что спрос на квартиры будут стимулировать низкие ставки по ипотеке. Так, в 2018 году можно было приобрести квартиру площадью 32-35 квадратных метров на "Бабушкинской" по стоимости до 6 миллионов рублей. А в этом году стоимость аналогичного предложения начинается уже от 6,5 миллионов, сообщает Лента.ру.

Сейчас цена "однушки" на вторичном рынке недвижимости Москвы равняется 6,5-8 миллионам рублей, двухкомнатной квартиры — 9-12 миллионов, трехкомнатной — 12-18 миллионов рублей. Чтобы продать однокомнатную квартиру в столице обычно требуется 1-2 месяца, двухкомнатную — 2-4 месяца, трехкомнатную — до полугода.