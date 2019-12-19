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"Однажды в Береговом" — искусство за гранью рекламы

Недвижимость

Серия видеороликов о ЖК "Береговой" снята по мотивам классических зарубежных кинолент. Об атмосфере и стиле жизни в жилом квартале, расположенном в ЗАО Москвы, рассказали глазами Тарантино, Андерсона, Бертолуччи и Антониони. Мини-фильмы сняли совместно АО "Главстрой" и продакшен-агентство CULT.

Пять роликов — пять комнат. Несложно догадаться, что это отсылка к фильму Квентина Тарантино "Четыре комнаты". Дизайны интерьеров выполнены в духе картин Уэса Андерсона. Сюжетная линия перекликается с картинами Бернардо Бертолуччи. Видеоролики о ЖК "Береговой" — уже нечто большее, чем реклама, это настоящее искусство, без навязчивых потугов навязать продажу. Мини-фильмы приглашают зрителей погрузиться в атмосферу "Берегового", они рассказывают истории о нескольких семьях, которые живут в "Береговом". Среди "актеров" — реальные персонажи: дети на скейтах, портье, который кормит черепаху, архитектор, художница, а также молодые люди, устроившие фотосессию.

Жилой квартал на Москве-реке — уникальный проект, в основе которого лежит забота о человеке, о его комфорте и удобстве. Квартира, набережная, сервисы — это своего рода рамка, в которую каждый может вписать свою индивидуальность. Видеоролики иллюстрируют "живую" атмосферу в "Береговом", которая далека от глянцевой, искусственной рекламной картинки. Для девелопера "Главстрой" ролики — это один из каналов для коммуникации и создания атмосферы проекта. Компания также общается с людьми в соцсетях и с помощью интеллектуальных встреч в формате PublicTalk.

Фотограф Эмми Америка, известная по обложкам для журнала Vogue, отвечала за визуальную концепцию проекта. Особое внимание было уделено деталям: интерьер, образ, аксессуары — все тщательно побиралось, чтобы передать характер и эмоции персонажей. Одежда у героев — от мировых брендов. В результате персонажи получились оригинальные, без клише, каждый со своей историей. Они не являются куклами модельной внешности, произносящими заученный текст, они — живые люди со своими эмоциями.

Все ролики связаны между собой сюжетной линией. И в этом заслуга сценаристов, которые создали своего рода "конструктор" из различных кадров, в котором элементы одной истории органично вплетаются в повествование другой. Эти ролики не на один просмотр — пересматривая их, всегда можно найти что-то новое, отсылку к другой кинокартине.

Темы главстрой мини-фильмы видеоролики жк береговой
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