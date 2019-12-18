В Москве пенсионерами сдается каждая вторая комната и каждая третья квартира. Сдача жилья в аренду является самым распространенным способом получения дополнительного дохода.
На пенсионеров в российской столице приходится 51% рынка аренды комнат, отмечается в исследовании "Инком-Недвижимость". Пожилые идут на это по многим причинам. Иногда комнаты сдают для помощи детям и внукам, которые оказались в трудной ситуации. Часто подселяют жильцов одинокие пенсионеры, которым требуются не столько дополнительные средства, сколько общение.
Комнаты в Москве сейчас можно арендовать за 10-40 тысяч рублей в месяц. Более дорогие варианты находятся в центре города.
Среди арендодателей столичного жилья на пенсионеров приходится 35%, при этом некоторые из них сдают единственное жилье. В этой ситуации пожилые граждане переезжают к родным либо объединяются со знакомыми. Ряд пенсионеров сдает квартиры в летний период, когда уезжают на дачи.
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