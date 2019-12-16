В Мексике построили первые в мире дома с помощью 3D-печати

В Мексике, в штате Табаско, с помощью 3D-принтера были построены два дома. Оба здания расположены в сейсмической зоне.

По словам экспертов, жители данной местности были уязвлены плохими погодными условиями. Авторы проекта утверждают, что новые дома выдержат землетрясения и наводнения.

Дома подключены к системе водоснабжения, также в домах есть электропроводка и санузел.

Для возведения двух здания 3D-принтер должен работать в круглосуточном режиме в течение 3-4 дней. Данная технология позволяет увеличить темпы строительства в два раза. Кроме того, бетонная смесь более прочная, чем обычная.

Специалисты планируют к концу следующего года построить с помощью 3D-принтера 50 домов. Таким образом, в Мексике появится первый в мире район, построенный с использованием 3D-печати. В процессе строительства будут учтены пожелания жителей.