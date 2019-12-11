Российские города "растут" в высоту － эксперты

За год дома в России стали выше в среднем примерно на один этаж. На звание высотной столицы нашей страны претендует город Екатеринбург. Москве досталось только четвертое место.

В настоящее время средняя этажность жилищного строительства в РФ - 17,8 этажей, за год показатель вырос на 0,7. Такой вывод был сделан в рамках совместного исследования, проведенного порталом "Единый ресурс застройщиков", Комиссией РСПП по строительству и жилищной политике и Национальным объединением застройщиков жилья.

Отмечается, что Екатеринбург не просто так претендует на звание высотной столицы страны. Свердловская область заняла первое место по доле высотного жилищного строительства (учитывая квартиры и апартаменты). Как уточнили эксперты, это единственный российский регион, в котором доля высоток превышает половину, а средняя этажность возводимого здесь жилья составляет 22,4 этажа.