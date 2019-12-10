В алиментные обязательства добавят траты на жилье

В Семейный кодекс будут добавлены изменения, которые касаются дополнительных расходов при выплате алиментов. Эта информация приводится на интернет-ресурсе Государственной Думы РФ.

Отмечается, что депутаты уже приняли в первом чтении поправки к федеральным законам.

Так, статьей 86 Семейного кодекса предусматриваются дополнительные обременения для родителя, который проживает отдельно от ребенка после развода из-за связанных со здоровьем обстоятельств. Законодатели расширили эту статью для учета и некоторых других обстоятельств, которые требуют дополнительных средств для содержания несовершеннолетнего гражданина.

В том числе, это касается возмещения средств на жилье для постоянного проживания ребенка в ситуации, когда он не обеспечен соответствующими квадратными метрами.