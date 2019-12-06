Собственники более 25 млн объектов в РФ должны будут уплатить налоги

В Минэкономразвития РФ подготовили законопроект, цель которого — "вывод из тени" налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости для уплаты налогов. Об этом журналистам рассказал заместитель министр экономического развития Савва Шипов.

По его словам, ведомство предлагает наделить органы местного самоуправления правом выявления таких объектов недвижимости, уточнения по ним данные в соответствующих органах государственной власти. Также органы МСУ должны будут и направлять уведомления гражданам о том, что им следует встать на дополнительный учет в налоговые органы, уточнил Шипов.