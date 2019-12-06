В Минэкономразвития РФ подготовили законопроект, цель которого — "вывод из тени" налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости для уплаты налогов. Об этом журналистам рассказал заместитель министр экономического развития Савва Шипов.
По его словам, ведомство предлагает наделить органы местного самоуправления правом выявления таких объектов недвижимости, уточнения по ним данные в соответствующих органах государственной власти. Также органы МСУ должны будут и направлять уведомления гражданам о том, что им следует встать на дополнительный учет в налоговые органы, уточнил Шипов.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.