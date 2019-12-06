Житель Голландии лишился миллиона евро из-за фишинговой аферы

Жертвой одной из самых крупных в стране фишинговых махинаций стал житель Северной Голландии. При этом мужчина всего лишь ответил единственное SMS-сообщение, посланное злоумышленниками. О расследовании данного уголовного дела рассказал 5 декабря теле-радио канал NOS.

В один из вечеров потерпевший получил SMS-сообщение якобы от своего банка. В послании указывалось, что период действия его дебетовой карты подходит к концу. Он нажал на ссылку и вбил свои данные на ресурсе, к которому она вела, а утром оказалось, что у него со счета пропала сумма почти в один миллион евро.

Средства жертвы разошлись по более чем 130-ти так называемых "отмывочным счетам", которые нередко преступникам передают нуждающиеся в деньгах молодые люди.

В первой половине текущего года, как указывает NOS, клиенты банков Голландии лишились более трех миллионов евро из-за мошеннических операций. При этом, что касается описанного случая, сотрудники полиции сомневаются, что богатый клиент был специально выбран в качестве мишени. Как правило, мошенники "веером" расставляют сети для будущих жертв.