В Хабаровске жилой дом не могли достроить 12 лет

Жилое здание в городе Хабаровск, строительство которого велось более 12 лет, наконец сдан в эксплуатацию. Ключи от новых квартир получит примерно 100 дольщиков, рассказали журналистам в прокуратуре Хабаровского края.

"В результате принятых прокуратурой Хабаровского края мер, направленных на восстановление прав участников долевого строительства, закончено строительство жилого дома по улице Тихоокеанской в Хабаровске. В результате, права 103 граждан восстановлены", — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Указывается, что заключение о соответствии жилого здания требованиям проектных документов выдали в комитете государственного строительного надзора правительства региона 29 ноября. Власти дали разрешение на введение дома в эксплуатацию. Сейчас квартиры передаются в пользование гражданам.

Как уточнили в прокуратуре, строительство этого дома начала компания "Мыс" в 2007 году, были привлечены инвестиции дольщиков. В 2011–2013 году строительство здания приостановили вследствие банкротства предприятия. Стройка была передана другой организации — ООО "Самстрой", но она выполняла работы медленно и откладывала сроки их окончания. И только после привлечения прокуратуры вместе с властями региона были приняты меры, которые переломили ситуацию в лучшую сторону.