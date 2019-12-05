Ипотека оказалась менее выгодной, чем аренда в Москве

В российской столице в перспективе 15-20 лет в 1,5-2 раза выгоднее снимать квартиру, чем приобретать ее в ипотеку. Такие данные приводятся в материале портала недвижимости Urbanus.

Но есть несколько районов, где кредит нужно рассматривать в как приоритетный вариант — это Щукино, Тропарево-Никулино, Красносельский, Басманный, Митино, Хорошевский, Кунцево, Раменки и Пресненский. Тут соотношение между суммой ипотечного и арендного платежей варьируется от 0,49 до 0,88.

В большей части районов Москвы (75%) ставка по аренде в 1,5-2,5 раза ниже, чем размер среднего ежемесячного платежа по ипотеке. Так, в Замоскворечье при средней сумме ипотечного платежа 804,6 тысячи рублей ежемесячно, соотношение между ним и арендной платой равняется 4,26. Кроме этого, в перечень районов с самой дорогой ипотекой вошли Мещанский, Таганский, Аэропорт, Зябликово, Вешняки, и другие. И это при том, что аренда квартиры в центре столицы очень дорогая и сейчас составляет от 175 до 325 тысяч рублей в месяц.