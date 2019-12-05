Продажи жилья в 2020 году сократятся － эксперты

Участники рынка жилой недвижимости ожидают застой в следующем году. Большая часть компаний-застройщиков опасается стагнации из-за изменения схемы финансирования проектов.

Как передает ТАСС, ссылаясь на данные исследования от компании PwC, главный интерес представляет 2021-й год. Именно в этот период отрасль на 100% перейдет к использованию эскроу-счетов.

"Участниками опроса в большинстве (63%) была определена стадия стагнации для жилой недвижимости в 2020-м году. Самый большой интерес для девелоперов в отношении цикла рынка вызывает 2021-й год, когда завершится исполнение проектов по классической схеме финансирования. Респонденты прогнозируют уход мелких компаний с рынка и значительное изменение его структуры", — передает ТАСС выдержку из материалов PwC.

Также в исследовании говорится, что 14% респондентов ожидают, что в предстоящем году будет наблюдаться спад на рынке жилой недвижимости, 9% ожидают восстановления, 14% — что рынок будет расти. Свыше трети опрошенных (36%) дали положительную оценку характеру влияния государства на рынок жилой недвижимости.