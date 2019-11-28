В Москве продают "апартаменты шейха"

На продажу в Москве выставили трехкомнатную квартиру, общая площадь которой составляет 80 квадратных метров. Она больше похожа на дворец шейха, чем на классическое жилье в мегаполисе.

Так, эркер и арочные дверные проемы украшает виноград, который, по мысли дизайнеров, должен создать "атмосферу солнечного сада". Квартиру украшают изображения гор, пляжей с песками, и пальм. Стены отделали скульптурным орнаментом, де присутствует роспись бирюзой и золотом.

Продавцы апартаментов уверяют, что краска покрыта дополнительным слоем закрепителя, а это значит, что собственники долгое время будут любоваться яркими красками. В потолок вмонтировали несколько тысяч светодиодов, которые создают картинку высокого южного ночного неба. В квартире также сделан теплый пол.