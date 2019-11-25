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Источник Правда.Ру

Цены на квартиры в новостройках Москвы достигли максимума

Недвижимость

"Ситуация на рынке тревожит: цены достигли исторического пика с периода наблюдений. Если ситуация сохранится, то мы можем наблюдать резкое падение покупательского спроса уже в начале будущего года", — сообщила информагентству ТАСС управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая.

В агентстве пояснили, что эта ситуация была отмечена сразу несколькими опрошенными экспертами. Так, аналитики департамента консалтинга компании "БЕСТ-Новострой" рассказали, что "максимальные цены по массовому сегменту столичных новостроек в целом были установлены с 2014 года". как отметил глава аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов, средняя цена "квадрата" в настоящее время равняется 177,4 тысячам рублей.

По информации риелторского агентства "Миэль-Новостройки", за минувший год цены в комфорт-классе подскочили на 8,4%, в эконом-сегменте — на 10,4%.По сведениям "Метриума", средняя цена столичной квартиры в новых домах доступных сегментов равняется 10,2 миллионам рублей.

В августе говорилось о 9,8 миллионах рублей. Как пояснила Мария Литинецкая, сейчас цена обычной однокомнатной квартиры в Москве составляет 7,4 миллионов рублей, двухкомнатной — 10,5 миллионов, "трешки" — почти 14 миллионов рублей.

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