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Источник Правда.Ру

Стены из фанеры и отсутствие прихожей: «странные» дома в Америке

Недвижимость

Внешне квартиры и дома в США смотрятся весьма комфортными. Но, кроме несомненных достоинств, в американском жилье бывает немало "странностей". Издание РБК выделило главные из них.

Так, система центрального отопления для Америки является роскошью. Многоквартирные жилые здания имеют свои котельные, а коттеджи "греются" за счет кондиционерами, каминами и другими устройствами. Как и в некоторых других странах, в Штатах считается обычным делом ходить по квартире в уличной обуви. И причина тому не только традиции — люди практически не контактируют с грязью. Жители малых населенных пунктов передвигаются на личном автомобиле или такси, причем одна из дверей дома, как правило, ведет в гараж.

Кроме этого, большая часть домов в Америке отличается большой площадью. Здесь обычно несколько спален, ванных комнат, также присутствуют гардеробные. А вот привычные россиянам холлы и коридоры возле входной двери жители США не признают. Вместо классической прихожей в домах обустраивают гостиные с обеденной зоной и лестницей, ведущей на второй этаж.

Еще большая часть коттеджей возводится из фанеры и досок, между которыми находится утеплитель. Изнутри стены обшивают гипсокартоном и покрывают фактурной штукатуркой, которая заменяет обои. Это жилье стоит дешевле, а строительство продвигается в несколько раз быстрее — дом собирается как конструктор. При этом рамно-фанерные коттеджи служат не очень долго — в среднем, 30-40 лет.

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