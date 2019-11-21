Рынок новостроек Москвы прибавил 11% за первые III квартала

Управлением Росреестра по Москве за десять месяцев текущего года было зарегистрировало 68,8 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья. Эти цифры на 11% больше результатов того же периода 2018-го года, рассказали в пресс-служба ведомства.

В октябре в российской столице было зарегистрировано около 6 тысяч ДДУ, что на 7% больше сентября, но на 28% меньше октябрьских значений 2018 года, говорится в сообщении управления. Представители ведомства отрицательную годовую динамику октября объяснили рекордными объемами продаж московских новостроек минувшей осенью.

За первые три квартала 2019 года в Москве было зарегистрировано три тысячи ДДУ с открытием эскроу-счетов.