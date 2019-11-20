Медведев призвал отказаться от долевого строительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил встречу по защите прав потребителей. Он призвал отказаться от института долевого строительства.

"Призываю по линии партии "Единая Россия" обратить особое внимание на проблему обманутых дольщиков, чтобы таких ситуаций больше не возникало. Институт долевого строительства существует только в нашей стране и это уникальный случай. Нам необходимо отказываться от такого способа строительства", - пояснил Медведев.

Глава правительства пообещал, что "сориентирует" коллег по строительству, чтобы восстановить справедливость. Также Медведев подчеркнул, что восстановить права обманутых дольщиков "непросто по понятным причинам".