Минстрой: ремонтировать ветхие дома надо за счет жителей

Дома с износом более 70%, которые еще не признаны аварийными, власти предлагают ремонтировать за счет граждан, в них проживающих.

Такую позицию озвучили в Министерстве строительства России.

Как отметили в ведомстве, такие здания могут включить в региональные трехлетние программы капремонта и проводить только необходимые работы — чтобы поддерживать их в безопасном для жильцов состоянии, пока постройку не переведут в аварийный фонд.

"Подпрограмма будет оплачиваться, как и капремонт, — за счет граждан. По решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов", — пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя Минстроя.

Инициатива, как добавили в министерстве, еще не принята Госдумой и будет обсуждаться на парламентских слушаниях сегодня, 7 ноября.

Экономисты считают, что, если речь в данном случае идет исключительно о поддерживающем ремонте, взносы россиян существенно не повысятся. С другой стороны, существует риск появления бесполезных трат, поскольку ветхие дома в любом случае в скором времени придут в негодность, поэтому их проще расселить, а деньги потратить на создание нового жилого фонда.

По данным Министерства строительства, объем ветхого жилья в России составляет порядка 25 млн квадратных метров.

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