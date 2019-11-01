В Госдуме предлагают разрешить не оплачивать некачественные услуги ЖКХ

Депутат Госдумы Василий Власов предложил не платить за коммунальные услуги, если, например, в доме отсутствует горячая вода или зимой нет отопления по причине недобросовестной работы служб ЖКХ.

Власов сообщил, что он постоянно получает сообщения с жалобами на высокие тарифы ЖКХ, а также на то, что услуги ЖКХ не отвечают необходимым требованиям.

Он заявил, что по закону россияне имеют право на перерасчет за некачественные услуги, но порядок перерасчет непонятен и довольно сложен.

В связи этим он предлагает скорректировать данное постановление, чтобы оно в большей степени защищало права потребителей коммунальных услуг. А именно: предоставить право потребителям не платить за коммунальные услуги в течение всего расчетного периода, если они не оказываются или не соответствуют необходимым требованиям.

Фото: pravda.ru