Депутат Госдумы Василий Власов предложил не платить за коммунальные услуги, если, например, в доме отсутствует горячая вода или зимой нет отопления по причине недобросовестной работы служб ЖКХ.
Власов сообщил, что он постоянно получает сообщения с жалобами на высокие тарифы ЖКХ, а также на то, что услуги ЖКХ не отвечают необходимым требованиям.
Он заявил, что по закону россияне имеют право на перерасчет за некачественные услуги, но порядок перерасчет непонятен и довольно сложен.
В связи этим он предлагает скорректировать данное постановление, чтобы оно в большей степени защищало права потребителей коммунальных услуг. А именно: предоставить право потребителям не платить за коммунальные услуги в течение всего расчетного периода, если они не оказываются или не соответствуют необходимым требованиям.
Фото: pravda.ru
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