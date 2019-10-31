В России ожидается рост платы за услуги ЖКХ в 2020 году

Самое большое повышение тарифов в следующем году ожидается в Чеченской, Кабардино-Балкарской республиках и в Республике Дагестан.

В соответствии с распоряжением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в данных регионах повышение тарифов планируется на 6,5%, 5,4% и 5,2% соответственно.

Самый низкий рост тарифов на ЖКХ будет в Ненецком автономном округе - всего 2,4%.

Для жителей Москвы тарифы на услуги ЖКХ повысятся в среднем на 5%, в Московской области на 4,1% и в Санкт-Петербурге — не более чем на 3,8%.

Для жителей других регионов рост тарифов ЖКХ составит от 3,6% до 4,9%в.

Тарифы будут проиндексированы во втором полугодии 2020 года.

Стоит напомнить, что в 2019 году индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги проходила в два этапа - в январе и в июле.

Фото: pravda.ru