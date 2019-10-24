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Источник Правда.Ру

В гостинице "Украина" сдается в аренду квартира за 3,5 млн рублей

Недвижимость print

Отделка квартиры выполнена в модной скандинавском стиле, вся мебель изготовлена на заказ из экологически чистых материалов.

Самая дорогая съемная квартира в Москве стоит 3,5 миллиона рублей в месяц. Апартаменты расположены в отеле Radisson (гостиница "Украина"). В квартире 5 комнат, имеется SPA-зона.

Как сообщает "Мир квартир", площадь квартиры составляет 280 кв.м.

Кроме того, будущему жильцу предоставляется развития инфраструктура и гостиничный сервис. Объявление о сдаче квартиры в аренду висит уже полгода.

Второе место среди самых дорогих съемных квартир занимает четырехуровневая квартира в элитном доме в 1-м Зачатьевском переулке. Квартира сдается за 3,2 млн в месяц. Здесь имеется зимний сад с выходом на террасу, спортзал, комнаты с санузлами и гардеробными.

На третьем месте находится отреставрированный особняк в стиле московского модерна в Барыковском переулке. В доме есть камин, а также вся техника. Что-то все же будущему жильцу нужно будет купить, так как особняк не полностью обставлен. Стоимость аренды составляет 3 млн рублей в месяц. 

Фото: twitter.com

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Темы дом москва аренда квартира съемная квартира
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