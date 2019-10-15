"Главстрой" — партнер World Urban Parks-2019 в Казани

АО "Главстрой" примет участие в качестве партнера во Всемирном парковом конгрессе World Urban Parks-2019. Мероприятие пройдет 18-20 октября в Казани.

Замгендиректора АО "Главстрой" Елена Стахиева, которая примет участие в сессии "Деньги в парк: участие государства и бизнеса в развитии среды" в рамках конгресса, расскажет о том, как важно наличие парков в жилых кварталах для социализации жителей.

Продолжая федеральную политику в части создания комфортной городской среды, АО "Главстрой" создает парковые комплексы и общественные пространства в проектах комплексного развития территорий, которые реализует компания. Стандартизация процессов работы по созданию парковых комплексов объединит интересы всех участников (властей, бизнеса и жителей) и облегчит проектирование.

Как заявила Елена Стахиева, современный парк в жилом квартале — это больше, чем просто благоустройство и озеленение. Парки важны для социализации, становясь ключевыми центрами притяжения людей. "По этой причине еще на этапе проектирования парковой территории важно, чтобы концепция ее развития решала запросы и покупателей жилья, и городских властей, и девелопера. Такую задачу может выполнить социокультурный стандарт парковых территорий ЖК, который типологизирует и систематизирует все этапы работ по созданию парка, а также консолидирует интересы участников. На примере наших проектов мы видим важность и эффективность такого подхода", — заявила Елена.

К примеру, оригинальным решением для ЖК "Береговой" станет пешеходная набережная, которая продолжит Филевскую набережную, общая длина прогулочной зоны составит 6 километров. Набережная станет местом для отдыха и развлечений, занятий спортом и арт-пространством — площадкой для выступлений молодых артистов. И все благодаря уличной мебели, которая отличается удобством, дизайнерскому освещению и многофункциональным площадкам.

Концепция благоустройства "Берегового" разработана исходя из тенденций развития парков Москвы — принцип природного урбанизма. В основе концепции - зеленые насаждения в специальных вазонах, обшитых деревом и дизайнерской сталью, образующие островки, среди которых разбросаны точными штрихами изогнутые экоскамейки, площадки для детских игр и занятий спортом, уютная беседка с навесом и камерный амфитеатр. Ландшафт состоит из зеленых лабиринтов, садиков и экотроп, ведущих к набережной Москвы-реки. А на территории ЖК будет создана целая экосистема. Проект предусматривает высадку 3,5 тысяч деревьев, которые на фоне километров газона создадут полное ощущение собственного парка.