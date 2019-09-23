По России покатилась волна банкротств компаний - застройщиков

133 российских компании-застройщика признаны банкротами в 2019 году. В общей сложности они должны были построить 709 домов на 2,95 млн квадратных метров. Об этом говорится в отчете Рейтингового агентства строительного комплекса.

Такие цифры сопоставимы с показателями за весь 2018 год, когда банкротами были признаны 111 строительных компаний. Еще 39 девелоперов тогда только начали процедуру банкротства, говорится в документе.

В 2019 году большинство разорившихся застройщиков - небольшие компании, каждая из которых строит не больше четырех домов. Эксперты считают, что основной причиной банкротств является изменения правил долевого строительства, вступившие в силу с 1 июля 2019 года. Теперь компании, занимающиеся строительством объектов, не могут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства покупателей хранятся на специальных эскроу-счетах до момента сдачи дома в эксплуатацию. Из-за этого у небольших компаний возникают финансовые проблемы.

«Уже поступают тревожные сигналы от мелких и средних компаний в регионах: некоторые из них не соответствуют критериям банков в части предоставления проектного финансирования», - отметил Андрей Колочинский, управляющий партнер «Векторстройфинанса». По его словам, банкротства предприятий, работающих в сфере строительства, станут еще более массовыми, если власти не предложат бизнесу помощь.

В Минстрое с таким мнением не согласны. Их представитель заявляет, что к банкротству организации как правило приводят ошибки в организации строительства, менеджмента, финансовой модели и т. д.

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