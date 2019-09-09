За счет почти 7%-го роста цен на жилье Россия в течение года стала 19-й в мировом рейтинге изменения его стоимости. Исследование проведено компанией Knight Frank.
Еще в прошлом году РФ была в рейтинге Global House Price Index (GHPI) 46-й. Более чем 10% роста продемонстрировал Китай, всего на десятую долю процента ниже Мальта, а "бронза" досталась Чехии (9,4%). Исследование показало тенденцию замедления роста цен на жилье по общему показателю, хотя в России ситуация обратная.
Этот факт объясняют постепенным реформированием рынка жилой недвижимости. Отмечено сокращение новых проектов, что влечет снижение объемов строительства и рост цен.
Добавим, ранее сообщалось, что цены на землю за 4 года в России в среднем снизились на 25%.
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