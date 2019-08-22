Агентство по покупке недвижимости за рубежом Prian.ru провело исследование с целью выяснить, в каких странах россияне покупают жилье чаще всего.
Специалисты отмечают, что исследование основывалось на данных за первую половину текущего года.
Выяснилось, что жители Москвы чаще всего приобретают недвижимость в Соединенных Штатах Америки, Италии, Турции, Испании и Болгарии.
Жители Санкт-Петербурга заинтересованы в недвижимости в вышеперечисленных странах не меньше, чем москвичи. Но, согласно предоставленным данным, население культурной столицы России также интересуется и покупкой жилья в Финляндии.
Жители Казани, столицы Татарстана, отдают предпочтение недвижимости в Турции, Испании, США, Болгарии и Чехии.
Новосибирцы интересуются недвижимостью в Болгарии, Турции, Испании, Германии и Соединенных Штатах Америки.
Лидером по спросу на недвижимость во Владивостоке стал Таиланд.
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