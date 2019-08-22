Жилье за рубежом россияне чаще всего покупают в Испании и Болгарии

Агентство по покупке недвижимости за рубежом Prian.ru провело исследование с целью выяснить, в каких странах россияне покупают жилье чаще всего.

Специалисты отмечают, что исследование основывалось на данных за первую половину текущего года.

Выяснилось, что жители Москвы чаще всего приобретают недвижимость в Соединенных Штатах Америки, Италии, Турции, Испании и Болгарии.

Жители Санкт-Петербурга заинтересованы в недвижимости в вышеперечисленных странах не меньше, чем москвичи. Но, согласно предоставленным данным, население культурной столицы России также интересуется и покупкой жилья в Финляндии.

Жители Казани, столицы Татарстана, отдают предпочтение недвижимости в Турции, Испании, США, Болгарии и Чехии.

Новосибирцы интересуются недвижимостью в Болгарии, Турции, Испании, Германии и Соединенных Штатах Америки.

Лидером по спросу на недвижимость во Владивостоке стал Таиланд.

Ранее британское издание The Guardian опубликовало рейтинг самых нелепых и смешных жалоб туристов.

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