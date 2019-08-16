Индустриальное строительство нового поколения в районе Битца

Современный ритм мегаполисов диктует условия не только для жизни людей, но и для возведения домов. Поэтому панельные дома пользуются все большим спросом. Если у покупателя есть капитал на первый взнос, а ждать готовности жилья долго нет возможности, индустриальные дома будут отличным решением. Одно из их главных преимуществ — скорость возведения.

За три месяца можно построить коробку 17-этажного дома, а разнообразие строительных материалов позволяет сделать дизайн проекта таким, что он органично впишется в архитектуру существующего района.

Старые типовые "панельки" уже остались в прошлом, на смену им пришло индустриальное жилье, спроектированное по индивидуальной архитектурной разработке или в рамках серийного производства. Последние, кстати, тоже создаются в архитектурном бюро компании и применяются сериями на объектах "Первого ДСК".

Одним из примеров такой застройки как раз стал масштабный жилой комплекс класса "комфорт" "Южная Битца". Теперь индустриальное жилье визуально мало, чем отличается от монолита. Комфортные и просторные входные группы на уровне земли с местом для консьержа, отделка фасадов по индивидуальному дизайнерскому решению, отданный под коммерческие помещения первый этаж — все это характеристики современных панельных домов, которые возводит "Первый ДСК".

Площадь квартир в таких домах тоже вариативна, в ЖК "Южная Битца", например, есть квартиры площадью от 25,4 до 102,4 квадратных метров, среди них есть квартиры-студии, а также стандартные одна-, двух- и трехкомнатные квартиры.

К слову, индустриальное жилье — самое распространенное в больших городах не только России, но и Европы, США, Канады. К тому же, помимо преимуществ в скорости возведения, вся инфраструктура продумывается индивидуально под каждый проект. В "Южной Битце", например помимо 12 жилых домов предусмотрено строительство всей социальной и коммерческой инфраструктуры. А одним из главных преимуществ ЖК считается расположение, "Южная Битца" строится в окружении зелени — Бутовского лесопарка, Подольского лесничества и ботанического сада ВИЛАР.

Первые жители получат свои квартиры уже в следующем году. С учетом, что работы на площадке ЖК "Южная Битца" стартовали в начале 2019 года, завершение первой очереди планируется в III квартале 2020.