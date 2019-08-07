Власти Крыма продали дачу Хрущева за 1,2 млрд рублей

Власти Крыма продали государственную дачу "Глициния", где ранее отдыхал секретарь ЦП КПСС Никита Хрущев. Помимо Хрущева на даче отдыхали и другие высокопоставленные чиновники.

Министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина рассказала, что недвижимость в поселке Нижняя Ореанда под Ялтой было приобретено юридическим лицом за 1,2 миллиарда рублей. Вырученные от сделки деньги пойдут в республиканский бюджет.

Государственная дача "Глициния" была построена в 1955 году для отдыха первых лиц СССР. Протяженность береговой линии, расположенной возле особняка, составляет 700 метров. Особняк насчитывает 14 комнат, столовую на 40 гостей и бассейн с подогревом. В 1997 году госдача перешла в частную собственность, но после возвращения Крыма в состав России вновь была национализирована.

Госсовет Крыма принял решение о продаже "Глицинии" еще в марте текущего года. Тогда стоимость недвижимости оценили в один миллиард рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что на развалинах резиденции Бисмарка планируют построить правительственную резиденцию.

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