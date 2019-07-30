Елизавета II владеет четырьмя квартирами в центре Москвы

На королеву Великобритании Елизавету II записаны четыре квартиры на 1-м Обыденском переулке. Примечательно, что она ни разу в них не была. В этом элитном переулке владеют квартирами бывший министр Михаил Абызов и бизнесмен Олег Дерипаска.

В Росреестре указано, что четырьмя квартирами из 12 в доме №10 на 1-м Обыденском переулке владеет "Ее величество королева, правящая в Канаде". В канадском посольстве пояснили, что недвижимость записана на королеву, поскольку она является главой государства. В квартирах изредка проживают сотрудники посольства и другие высокопоставленные канадские лица.

Общая площадь всех четыре квартир Елизаветы II составляет 839 кв. м, а кадастровая стоимость - 540 миллионов рублей. Рыночная цена недвижимости намного больше. Впервые королева Великобритании посетила Россию в 1994 году. Она не хотела совершать официальный визит в СССР, поскольку история этой страны началась с расстрела королевской семьи, а Николай II был двоюродным дедом Елизаветы II.

Королева Великобритании, согласно дипломатическому протоколу, может посещать страны с официальным визитом всего один раз.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Елизавете II пришлось спешно покинуть Букингемский дворец из-за нашествия крыс.

Читайте также:

Елизавета II решилась доказать, что она жива