Знаменитый особняк Мельникова подготовят к реставрации

Особняк купца Мельникова ждет реставрация, информирует портал столичной мэрии. Новый собственник знаменитого дома приступил к разработке проекта по восстановлению здания.
Сообщается, что здание в стиле модерн является объектом культурного наследия регионального значения. В последние годы особняк не использовалось и пришел в запустение.
Как отметили в мэрии, удалось найти нового собственника, который активно взялся за сохранение объекта. В настоящее время специалисты разрабатывают проект реставрации.
Прежде всего, реставраторам предстоит провести научно-исследовательские и изыскательские работы. А также изучить архивы и инженерно-технические особенности здания.
Особое внимание в проекте реставрации будет уделено деревянному фонарю. Он долгое время украшал вход здание. Но в итоге был утерян несколько лет назад.
В настоящий момент реставраторам предстоит воссоздать его по чертежам и историческим фотографиям.
Фото: culture.ru
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