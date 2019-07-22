Знаменитый особняк Мельникова подготовят к реставрации

Особняк купца Мельникова ждет реставрация, информирует портал столичной мэрии. Новый собственник знаменитого дома приступил к разработке проекта по восстановлению здания.

Сообщается, что здание в стиле модерн является объектом культурного наследия регионального значения. В последние годы особняк не использовалось и пришел в запустение.

Как отметили в мэрии, удалось найти нового собственника, который активно взялся за сохранение объекта. В настоящее время специалисты разрабатывают проект реставрации.

Прежде всего, реставраторам предстоит провести научно-исследовательские и изыскательские работы. А также изучить архивы и инженерно-технические особенности здания.

Особое внимание в проекте реставрации будет уделено деревянному фонарю. Он долгое время украшал вход здание. Но в итоге был утерян несколько лет назад.

В настоящий момент реставраторам предстоит воссоздать его по чертежам и историческим фотографиям.

Фото: culture.ru

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