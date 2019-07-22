В Петербурге построят новый светомузыкальный фонтан в 2020 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил построить в городе новый современный светомузыкальный фонтан, передает ТАСС.
Как заявил Беглов на совещании с членами городского правительства, посвященном вопросам благоустройства и охраны окружающей среды, на первом этапе будет организован конкурс по выбору места создания фонтана.
Впоследствии предполагается провести конкурс на строительство объекта. Соответствующие средства будут предусмотрены в городском бюджете.
Отмечается, что в ведении "Водоканала Санкт-Петербурга" находятся 105 фонтанов. В сезоне 2019 года будут работать 50 фонтанов. В том числе четыре фонтанных комплекса, еще 55 фонтанов будут находиться на реконструкции или капитальном ремонте.
Прошлой весной власти города провели опрос среди петербуржцев, в ходе которого были выбраны три фонтанных комплекса. Их предполагается восстановить в этом году.
Фото: piterzavtra.ru
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