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Источник Правда.Ру

Цены на первичное жилье в Новой Москве достигли рекорда

Недвижимость print

Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. рублей. Информирует РБК. Подобный показатель на рынке первичного жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.


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Как отмечают эксперты, территории общей площадью 149 тыс. га на юго-западе от МКАД к Москве были присоединены к Москве в июле 2012 года. С тех пор и до 2018 года стоимость жилья на первичном рынке Новой Москвы составляла 80-105 тыс. руб. за 1 кв. м.

Резкий рост начался в 2018 году. Тогда квадратный метр в новостройках подорожал с 99 тыс. до 115 тыс. руб. (16%).

В первом полугодии 2019 года этот процесс продолжился. В июле 1 кв. м на первичном рынке Новой Москвы впервые преодолел психологически важную отметку в 120 тыс. рублей. Вместе с подорожанием квадратного метра эксперты зафиксировали и рост средней стоимости квартир различных типов.

В частности, студии в Новой Москве в среднем сейчас обходятся в 3,9 млн рублей (25%). "Однушки" подорожали с 4,5 млн до 5,4 млн руб. (21%).

Фото: cian.ru

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