Обманутым дольщикам Сочи обещают найти инвесторов для достройки домов﻿

Власти Сочи помогут обманутым дольщикам завершать строительство домов и подключать их к инженерным сетям, передает РИА Новости.



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Мэрия Сочи провела встречу по решению проблем обманутых дольщиков. На нее были приглашены дольщики пяти домов-долгостроев.

Отмечается, что у каждого жилого комплекса своя степень готовности. В некоторых домах не подключена вода и электроэнергия. В других нет документов на техприсоединение к городским сетям. Где-то и вовсе дома еще не построены .

В настоящее время обманутым дольщикам необходимо за свой счет достраивать дома. Однако, многие признаются в том, что собрать необходимую сумму не получается. В отдельных случаях на помощь могут прийти инвесторы.

Как отметили в администрации Сочи, решение проблем обманутых дольщиков в городе-курорте — одна из важнейших задач местных властей. В начале прошлого года в перечне проблемных значилось 28 объектов. Еще в шести найдены инвесторы на достройку. Работы по строительству уже ведутся.

Фото: realty.ria.ru

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