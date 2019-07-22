Квартиры в Саратове стали наиболее доходными среди городов России﻿

Квартиры в Саратове дают 8,4 % годовых, а окупаются всего за 12 лет, информирует портал "Мир квартир".



Наша Квартира в Центре города. Room tour. Питер.

Соотношение цены саратовской квартиры (2,5 млн рублей) и средней по городу арендной ставки (17 тыс. рублей в месяц) оказалось наилучшим.

Самую меньшую выгоду извлекут те инвесторы, которые купили квартиры для последующей сдачи в Якутске. они получат всего 3,8 % годовых, а окупятся вложения только через 26 лет.

Отмечается, что почт четверть века придется ждать инвесторам во Владивостоке, 24 года — в Чите, по 23 — в Иркутске и Ижевске.

Повышенные показатели доходности (7,4%-7,9%) оказались у Симферополя, Астрахани, Краснодара, Челябинска и Нижнего Тагила. Срок окупаемости квартир, сдаваемых в аренду, составил там 13 лет.

На год больше оказалось доходность у Ростова-на-Дону(7,3%) и Кургана (7%).

Топ-10 рейтинга замыкают Ленинградская область (6,9%) и Брянск (6,8%) с 15 годами окупаемостью в 15 лет.

Фото: bbc.com

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