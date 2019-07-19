Компании по утилизации вторсырья готовы к раздельному сбору мусора в Москве

Московские фирмы по переработке вторсырья заявили о готовности к раздельному сбору мусора, передает РИА Новости. В столице появились первые синие брендированные контейнеры для раздельного сбора мусора.



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Москва заявила о досрочном переходе на раздельный сбор мусора с 1 января 2020 года. По словам главы департамента ЖКХ Александра Соловьева, компании-операторы, которые занимаются сбором и переработкой вторсырья, а также вывозом ТКО, готовы к предстоящей работе.

По словам чиновника, главной задачей в настоящий момент является знакомство средних и мелких компаний-операторов города с предприятиями отрасли, которые занимаются переработкой и утилизацией отходов.

Отмечается, что не позднее 31 декабря текущего года во дворах города оборудуют контейнерные площадки с отдельной емкостью для накопления пластика, стекла, бумаги, металла и картона. Также систему раздельного мусора внедрят в социальных учреждениях города.

Отмечается, что первые синие брендированные контейнеры уже можно видеть в столичном мегаполисе.

Фото: ntv.ru

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