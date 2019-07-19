Власти Петербурга хотят запретить туристам гулять по крышам﻿

Туристы, гуляющие по крышам Санкт-Петербурга, подвергают опасности себя и местных жителей, передает Интерфакс. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что набирающие популярность прогулки по крышам городских домов представляют большую опасность.



Слово (Санкт-Петербург). Телеканал Союз. 10.04.2019 10:45

По словам Беглова, большая проблема — развитие "туризма по крышам". Как частные организации, так и физические лица организовывают группы туристов и водят их по крышам домов.

По мнению губернатора Северной столицы, это большая опасность для туристов, которые ходят по этим крышам, а также для жильцов. Это происходит из-за того, что крыши в центре города металлические. И после таких прогулок возникают большие протечки. Также опасен свободный доступ к инженерным коммуникациям домов.

"Сколько замков не навешивай — спиливают болгаркой, все равно ходят", — заявил Беглов. Тем не менее необходимые меры против организации туристических прогулок по крышам уже принимаются.

Фото: spb.mk.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Штрафы за прогулки по крышам увеличат до 200 тыс. рублей

В Петербурге снесли автомойку и офис продаж недвижимости﻿

Суд Петербурга арестовал историческое здание Малого гостиного двора

Актриса спектакля в Петербурге дала пощечины двум зрительницам