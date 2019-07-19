Туристы, гуляющие по крышам Санкт-Петербурга, подвергают опасности себя и местных жителей, передает Интерфакс. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что набирающие популярность прогулки по крышам городских домов представляют большую опасность.
По словам Беглова, большая проблема — развитие "туризма по крышам". Как частные организации, так и физические лица организовывают группы туристов и водят их по крышам домов.
По мнению губернатора Северной столицы, это большая опасность для туристов, которые ходят по этим крышам, а также для жильцов. Это происходит из-за того, что крыши в центре города металлические. И после таких прогулок возникают большие протечки. Также опасен свободный доступ к инженерным коммуникациям домов.
"Сколько замков не навешивай — спиливают болгаркой, все равно ходят", — заявил Беглов. Тем не менее необходимые меры против организации туристических прогулок по крышам уже принимаются.
Фото: spb.mk.ru
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