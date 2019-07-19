Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Все дома с газом в России пройдут проверку до конца года﻿

Недвижимость print

Минстрой намерен до конца года завершить проверку российских многоквартирных домов с газовым оборудованием, передает ТАСС. Более 75% всех жилых помещений уже прошли проверки.


Безопасный газ

Как заявил замглавы ведомства Максим Егоров, проведенные проверки выявили большое количество нарушений. В частности, в домах часто встречаются забитая вентиляция. Имеется неисправное газовое оборудование. А также оборудование с истекшим нормативным сроком службы.

Чиновник также добавил, что в настоящее время готовится законопроект о повышении ответственности граждан, не допустивших проверяющие организации в их квартиры.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в России произошло около 30 чрезвычайных происшествий, связанных с использованием газового оборудования в жилых домах.

В частности, в Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Взрыв газа в девятиэтажном жилом доме произошел 14 января уже 2019 года в Шахтах. Спасены семь человек. Пятеро погибли.

Фото: realty.ria.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Трасса Джубга - Сочи не является проектом "текущего цикла"﻿

Власти Сочи готовы оставить самострои с уже купленными квартирами﻿

Названы условия отмены сноса самостроев в Сочи﻿

Горы равных возможностей в Сочи 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы газ регион минстрой проверка недвижимость строительство квартира купить
Обсудить
Актуальная аналитика
Профилактика
Как и почему возникает аллергия
Евросоюз
Дер Ляйен отблагодарит Венгрию и Польшу за избрание главой Еврокомиссии
Личность в культуре
Владимир Губарев о сериале "Чернобыль" : всё с ног на голову и полная чушь
Новости Все >
Социологи: 75% грузин считают необходимым диалог с Россией
Тульский "Арсенал" огласил цену на билеты на первый еврокубковый матч
Пастора в Бразилии столкнули со сцены за критику толстых девушек
"Зенит" хочет подписать египетского Трезеге
Все дома с газом в России пройдут проверку до конца года﻿
Зюганов назвал "заказухой" телесюжет об иркутском губернаторе
Причиной ЧП в Шереметьево стала неисправность системы кондиционирования
Зеленский назвал обмен Вышинского на Сенцова "шагом доброй воли" Киева
Экс-футболистам сборной Англии предлагали деньги за критику Катара
В конгресс США пригласили священника из-за высказываний Трампа
Последние материалы
"Зенит" хочет подписать египетского Трезеге
Все дома с газом в России пройдут проверку до конца года﻿
Зюганов назвал "заказухой" телесюжет об иркутском губернаторе
Причиной ЧП в Шереметьево стала неисправность системы кондиционирования
Дер Ляйен отблагодарит Венгрию и Польшу за избрание главой Еврокомиссии
Зеленский назвал обмен Вышинского на Сенцова "шагом доброй воли" Киева
Владимир Губарев о сериале "Чернобыль" : всё с ног на голову и полная чушь
Экс-футболистам сборной Англии предлагали деньги за критику Катара
В конгресс США пригласили священника из-за высказываний Трампа
Избирком Севастополя забраковал подписные листы пяти партий
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление

Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.

Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17
Мир. Новости мира
Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17
Новости Украины
Жители Бердянска выгнали из города семью киевского журналиста
Военные новости
В США назвали 5 самых быстрых боевых самолетов мира
Политика. Новости и аналитика
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление

Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.

Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Политика. Новости и аналитика
Валерий Соловей: Россию ждут кардинальные изменения
Бывший СССР
Зеленский: обмен украинских моряков нормализирует диалог с РФ
Власть
Вадим Горшенин: Что будет после Путина в 2030 году?
Общество
"Левада-центр": более 30% россиян допускают массовые забастовки

33% респондентов считают, что в России могут пройти массовые забастовки для отстаивания прав и интересов россиян.

"Левада-центр": более 30% россиян допускают массовые забастовки
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны, не представляясь
Общество
Бойцы Росгвардии могут досматривать телефоны, не представляясь
Политика. Новости и аналитика
Жириновский предлагает переименовать президента в верховного правителя
Мир. Новости мира
Чешский политолог: криминалисты не участвовали в расследовании крушения MH17
Игорь Буккер Город царя Давида был большой деревней Игорь Буккер Любовь Степушова Пересядем на Су-57: Турция знает, чем заменить F-35 Любовь Степушова Руслан Веснянко В Верховной раде могут появиться партии-новички Руслан Веснянко
Комментарии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Эксперт: НАСА вытеснит "Роскосмос" из пилотируемого обслуживания МКС
Военные Ирана опровергли информацию о потерянном беспилотнике
Эксперт: НАСА вытеснит "Роскосмос" из пилотируемого обслуживания МКС
Гибель Грузии: уроки для современной России
Зеленский назвал обмен Вышинского на Сенцова "шагом доброй воли" Киева
Зюганов назвал "заказухой" телесюжет об иркутском губернаторе
На Урале внучка отсудила у фронтовика подаренную Путиным квартиру
"Нафтогаз" предложил России новый вариант договора по транзиту газа
Степан Демура: Россию спасет только внешнее управление
Ямал: мифы и реальность северных кочевников
ВМС США сбили иранский БПЛА с помощью новейшей системы
ВМС США сбили иранский БПЛА с помощью новейшей системы
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента
"Нафтогаз" предложил России новый вариант договора по транзиту газа
ВМС США сбили иранский БПЛА с помощью новейшей системы
ВЦИОМ: 85% россиян уверены в необходимости дружбы с Украиной
ВЦИОМ: 85% россиян уверены в необходимости дружбы с Украиной
Военные Ирана опровергли информацию о потерянном беспилотнике
Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента
Вассерман: вера в "либерализм" приводит к катастрофе
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ