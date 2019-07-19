Все дома с газом в России пройдут проверку до конца года﻿

Минстрой намерен до конца года завершить проверку российских многоквартирных домов с газовым оборудованием, передает ТАСС. Более 75% всех жилых помещений уже прошли проверки.



Безопасный газ

Как заявил замглавы ведомства Максим Егоров, проведенные проверки выявили большое количество нарушений. В частности, в домах часто встречаются забитая вентиляция. Имеется неисправное газовое оборудование. А также оборудование с истекшим нормативным сроком службы.

Чиновник также добавил, что в настоящее время готовится законопроект о повышении ответственности граждан, не допустивших проверяющие организации в их квартиры.

Как сообщалось ранее, в 2018 году в России произошло около 30 чрезвычайных происшествий, связанных с использованием газового оборудования в жилых домах.

В частности, в Магнитогорске 31 декабря в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек. Взрыв газа в девятиэтажном жилом доме произошел 14 января уже 2019 года в Шахтах. Спасены семь человек. Пятеро погибли.

Фото: realty.ria.ru

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