Жилищные сертификаты начали выдавать пострадавшим от паводка в Тулуне﻿

Выдача сертификатов, подтверждающих право граждан на выплаты для приобретения жилья, началась в пятницу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, передает ТАСС. Шесть семей уже получили жилищные свидетельства.



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Сообщается, что было проведено более 3 тыс. инструментальных обследований пострадавших от паводка домов. Подготовлено порядка 845 постановлений мэра Тулуна, которые позволяют семьям обращаться в органы соцзащиты за получением выплаты на приобретение жилья.

Как заявили в администрации региона, суммы рассчитаны из количества членов в каждой семье, установленных законодательством социальных норм. А также из расчета стоимости одного квадратного метра площади не более 45 тыс. рублей.

По социальным нормам, одиноко проживающему гражданину положено 33 кв. м жилплощади. 42 кв. м на семью из двух человек. По 18 кв. м на каждого члена в семье из трех человек.

Отмечается, что жилищные сертификаты позволяют получить выплаты на приобретение жилья в любом городе Иркутской области.

Фото: news.rambler.ru

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